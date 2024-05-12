В Киеве пожаловались на недостаток замороженных активов РФ

Полученные 3 млрд евро с заблокированных активов России министр юстиции Украины Денис Малюська назвал «почти ничем», сообщает Politico.

По его словам, для военного успеха Киеву необходимы сотни миллиардов.

«Но это хороший первый шаг», — указал Малюська.

Так как Украина сталкивается с нехваткой боеприпасов, министр критически отозвался о том, куда именно могут пойти данные средства. При этом Малюська подчеркнул, что украинские власти намерены добиться полной конфискации заблокированных российских активов.

Европейский союз 8 мая утвердил план использования прибыли, полученной от инвестирования замороженных российских активов в Европе на сумму от 2,5 до 3 миллиардов евро в год, для покупки оружия для Киева. С начала спецоперации ЕС иммобилизовал более 200 миллиардов евро российских государственных активов, чтобы помочь Украине в усилиях по восстановлению.