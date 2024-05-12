Полиция использовала водометы против протестующих в Тель-Авиве

Для разгона антиправительственного митинга в Тель-Авиве полиция применила водометы и конницу. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

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По его словам, после завершения акции сотни митингующих направились в центр города и попытались перекрыть движение. На пути демонстрантов встала конная полиция. Отдельные группы смогли прорваться через оцепление, после чего против них применили водометы. В результате несколько протестующих были задержаны.

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