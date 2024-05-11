Евросовет призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом он написал в социальной сети X.
Мишель также назвал недопустимыми принуждение гражданских лиц к выезду на небезопасные территории.
«Мы призываем израильское правительство уважать международное право и не проводить наземную операцию в Рафахе», — заявил он.
Ранее Мишель повторил призывы Евросоюза к открытию пунктов пропуска на границе для поступления в регион гуманитарной помощи. Он также заявил о необходимости продолжить переговоры.
9 мая были опубликованы захода бронетанковых подразделений ЦАХАЛ в Рафах на границе с Египтом. На видео показано, как вооруженные бойцы перемещаются по сектору Газа. Также продемонстрирована работа военной техники.
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