Евросовет призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе

Глава Евросовета Шарль Мишель призвал Израиль не проводить военную операцию в Рафахе на юге сектора Газа. Об этом он написал в социальной сети X.

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Мишель также назвал недопустимыми принуждение гражданских лиц к выезду на небезопасные территории.

«Мы призываем израильское правительство уважать международное право и не проводить наземную операцию в Рафахе», — заявил он.

Ранее Мишель повторил призывы Евросоюза к открытию пунктов пропуска на границе для поступления в регион гуманитарной помощи. Он также заявил о необходимости продолжить переговоры.

9 мая были опубликованы захода бронетанковых подразделений ЦАХАЛ в Рафах на границе с Египтом. На видео показано, как вооруженные бойцы перемещаются по сектору Газа. Также продемонстрирована работа военной техники.