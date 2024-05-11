Президент Чехии назвал условие для противостояния России

Президент Чехии Петр Павел заявил, что если Россия будет совершать конструктивные действия, Европе следует отвечать тем же. Об этом он высказался в интервью венской газете Die Presse.

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Павел назвал условие для противостояния России и подчеркнул, что следует действовать подобным образом, когда существует угроза для интересов Европы.

«Когда Россия действует против наших интересов, мы должны противостоять ей. Потому что иначе наш образ жизни и наши ценности окажутся под угрозой», — отметил он.

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Политик предположил, что конфронтация с Россией может стать частью повседневной политической жизни. Однако он уточнил, что противостояние не обязательно должно носить военный характер.