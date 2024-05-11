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WP: США предлагают Израилю разведданные о ХАМАС за отказ от масштабной операции в Рафахе

Администрация Соединенных Штатов предлагает Израилю разведывательные данные о палестинской радикальной группировке ХАМАС и помощь с беженцами в обмен на отказ от крупномасштабного вторжения в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

США предложили Израилю сделку в связи с операцией в Рафахе
© globallookpress.com

По их словам, сведения американской разведки помогут Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) точно определить местоположение лидеров ХАМАС и найти скрытые туннели группировки. Чиновники США также предложили помощь в предоставлении тысяч временных укрытий, чтобы Израиль смог построить палаточные городки, а также с доставкой продовольствия, воды и медикаментов для эвакуированных из Рафаха палестинцев.

С такими предложениями глава вашингтонской администрации Джо Байден и его помощники выступали в течение последних нескольких недель в надежде убедить власти еврейского государства провести более ограниченную и адресную операцию в южном городе палестинского анклава. По данным Агентства по международному развитию США, Израилю потребуется несколько месяцев, чтобы переселить сотни тысяч палестинцев, которые сейчас живут в антисанитарных условиях в Рафахе. Израильские должностные лица не согласны с этой оценкой, отмечает издание.

Помощники Байдена во время консультаций с израильскими коллегами подчеркивают, что палестинцев нельзя просто переселить в обстреливаемые части Газы, но что Израиль должен обеспечить базовую инфраструктуру, включая жилье, продовольствие, воду, лекарства и другие предметы первой необходимости, чтобы эвакуируемые имели пригодные для жизни условия.

"У нас есть серьезные опасения по поводу того, как Израиль проводит эту [военную] кампанию, все это может достигнуть критической точки в Рафахе", - отметил собеседник WP.

Американские чиновники сейчас тесно сотрудничают с Каиром, чтобы найти и перекрыть туннели, пересекающие границу между Египтом и Газой в районе Рафаха, которые использует ХАМАС. В частных беседах израильские власти заявляют, что серьезно относятся к американским предупреждениям, и в пятницу заверили, что их военнослужащие не будут входить в город до эвакуации около 800 тыс. палестинцев.

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