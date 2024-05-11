США предложили Израилю сделку в связи с операцией в Рафахе

Администрация Соединенных Штатов предлагает Израилю разведывательные данные о палестинской радикальной группировке ХАМАС и помощь с беженцами в обмен на отказ от крупномасштабного вторжения в город Рафах на юге сектора Газа. Об этом сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на свои источники.

По их словам, сведения американской разведки помогут Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) точно определить местоположение лидеров ХАМАС и найти скрытые туннели группировки. Чиновники США также предложили помощь в предоставлении тысяч временных укрытий, чтобы Израиль смог построить палаточные городки, а также с доставкой продовольствия, воды и медикаментов для эвакуированных из Рафаха палестинцев.

С такими предложениями глава вашингтонской администрации Джо Байден и его помощники выступали в течение последних нескольких недель в надежде убедить власти еврейского государства провести более ограниченную и адресную операцию в южном городе палестинского анклава. По данным Агентства по международному развитию США, Израилю потребуется несколько месяцев, чтобы переселить сотни тысяч палестинцев, которые сейчас живут в антисанитарных условиях в Рафахе. Израильские должностные лица не согласны с этой оценкой, отмечает издание.

Помощники Байдена во время консультаций с израильскими коллегами подчеркивают, что палестинцев нельзя просто переселить в обстреливаемые части Газы, но что Израиль должен обеспечить базовую инфраструктуру, включая жилье, продовольствие, воду, лекарства и другие предметы первой необходимости, чтобы эвакуируемые имели пригодные для жизни условия.

"У нас есть серьезные опасения по поводу того, как Израиль проводит эту [военную] кампанию, все это может достигнуть критической точки в Рафахе", - отметил собеседник WP.

Американские чиновники сейчас тесно сотрудничают с Каиром, чтобы найти и перекрыть туннели, пересекающие границу между Египтом и Газой в районе Рафаха, которые использует ХАМАС. В частных беседах израильские власти заявляют, что серьезно относятся к американским предупреждениям, и в пятницу заверили, что их военнослужащие не будут входить в город до эвакуации около 800 тыс. палестинцев.