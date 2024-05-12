Боррель призвал обеспечить безопасность граждан в Рафахе

Израиль должен обеспечить безопасность мирных граждан в городе Рафах, который находится на юге сектора Газа. К этому призвал глава европейской дипломатии Жозепп Боррель в соцсети X.

«Принуждать гражданское население эвакуироваться из Рафаха в небезопасные зоны недопустимо. Израиль в соответствии с международным правом обязан обеспечить безопасность гражданских лиц», — написал он.

Европейский политик также обратился к Израилю с призывом не проводить наземную операцию в Рафахе. По его мнению, это еще больше усугубит тяжелый гуманитарный кризис.

Ранее президент США Джо Байден пообещал прекратить поставки Израилю при вторжении в Рафах. Также стало известно о попытке американского президента остановить операцию Израиля в Рафахе. Администрация президента на прошлой неделе приняла решение отложить поставку 3,5 тысячи бомб Израилю.