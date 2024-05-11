СБУ рассказала о предотвращенных терактах 9 мая

Служба безопасности Украины (СБУ) заявила о предотвращении терактов в Киеве. Об этом сообщает портал «Укринформ».

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«СБУ сработала на опережение, исполнители теракта задержаны с поличным», — заявил журналистам пресс-секретарь Службы безопасности Украины Артем Дехтяренко.

По словам представителя ведомства, организаторы готовили к 9 мая серию терактов в украинской столице.

Дехтяренко также заявил, что во время задержания украинские силовики собрали «дополнительную базу», которая «безоговорочно подтверждает российский след». О деталях спецоперации в СБУ пообещали сообщить дополнительно.

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7 мая директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что организатор теракта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» находится за границей. По словам Бортникова, в рамках следствия проходят необходимые процедуры для того, чтобы «каким-то образом до него дотянуться».