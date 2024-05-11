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На Украине из Харьковской области вывезли почти 1,8 тыс. человек

Власти Украины вывезли почти 1,8 тыс. человек, проживавших в нескольких районах Харьковской области. Об этом сообщил глава военной администрации региона Олег Синегубов.

На Украине из Харьковской области вывезли почти 1,8 тыс. человек
© globallookpress.com
"В настоящее время 1 048 местных жителей эвакуировали из Чугуевского района, 440 из Харьковского, 12 из Богодуховского и 275 человек эвакуированы волонтерами. Всего эвакуировано 1 775 человек", - написал он в Telegram-канале.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев 10 мая сообщил о боях на нескольких участках линии соприкосновения, включая приграничье. В свою очередь Министерство обороны Украины информировало о переброске резервных подразделений ВСУ на волчанское направление в Харьковской области. Местные власти сообщали об эвакуации населения из Волчанска.

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