Польша начала фортификационные работы на границе с Белоруссией

Польские инженеры и строители начали фортификационные работы на границе страны с Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Об этом пишет РИА «Новости».

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Глава правительства выразил надежду, что к финансированию работ подключится Европейский союз.

Ранее сообщалось, что Варшава намеревается усилить сооружения на польско-белорусской границе. Барьер, предназначенный для защиты страны от мигрантов, будет дополнен фортификационной инженерной линией с бункерами и разветвленной сетью рвов.

Польша установит башни для наблюдения за границей с Белоруссией

Аналогичную линию специалисты также планируют возвести на границе с Калининградской областью.