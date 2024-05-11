Армянские оппозиционеры начали блокировать улицы Еревана

Оппозиционное движение «Тавуш во имя родины» заблокировало улицы Еревана в нескольких местах. Полиция задерживает активистов. Протесты транслируют местные телеканалы и СМИ.

«Сторонники движения „Тавуш во имя родины“ перекрыли проспект Азатутян в Ереване. Полиция начала задерживать активистов», — сообщает telegram-канал «Sputnik Армения — Новости».

Оппозиция требует отставки премьер-министра Никола Пашиняна. Утром Пашинян планировал посетить школу №7 в городе Эчмиадзине. Активисты устроили акцию неповиновения.

Стала известна реакция Пашиняна на ультиматум оппозиции

Сами протесты начались еще 4 мая. Акцию возглавил глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян. 9 мая активисты вошли в Ереван. Они также выступают против политики односторонних уступок Азербайджану, в частности, передачу Баку четырех сел из-за делимитации и демаркации границы.