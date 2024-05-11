Президент России Владимир Путин является единственным из мировых лидеров, кто взялся перестроить международные отношения и окончательно похоронить гегемонию североамериканского империализма. Продолжение его президентского срока будет иметь решающее значение для всего мира, рассказал председатель комиссии по экономике и финансам Национальной ассамблеи Венесуэлы Хесус Фария, пишет РИА Новости.

«Путин поднял на флаг уникальное обязательство, я думаю, что уникальное, как никто другой на планете, с целью преобразовать международные отношения, похоронить гегемонию североамериканского империализма, политику экспансии», — отметил он.

Как подчеркнул Фария, несмотря на географические, демографические размеры страны, Венесуэла не только начала борьбу за многополярный мир, но и добилась успеха в тяжелой схватке с империализмом.

По его словам, победа Путина на выборах будет иметь значительные последствия для России, Европы и мира.