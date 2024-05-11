Раскрыто имя нового посла Финляндии в России

Новым послом Финляндии в России станет Марья Лиивала, РФ уже выдала агреман (согласие на прием посла) на ее назначение. Об этом заявил в интервью ТАСС директор второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

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"Администрацией президента Финляндии опубликовано решение главы финляндского государства о назначении с 1 сентября Марьи Лиивала послом Финляндии в Российской Федерации. Данное решение могло быть принято только после получения согласия российской стороны (агремана) на такое назначение", - сказал дипломат.

По словам Беляева, Лиивала "опытный и высокопрофессиональный дипломат".

"Она неоднократно работала в финской дипмиссии в Москве, активно содействуя развитию взаимовыгодных российско-финляндских отношений", - напомнил он.

Директор департамента уточнил, что едва ли стоит ожидать от нее работы "в таком же ключе" после прибытия в Москву.

"Начиная с 2022 года властями Финляндии взят курс на слом всего комплекса российско-финляндских связей в соответствии с антироссийскими установками коллективного Запада, что отчетливо проявляется и в деятельности финского внешнеполитического ведомства. Понятно, что и посол Финляндии в России следует этим установкам", - пояснил Беляев.

Марья Лиивала родилась в 1964 году. Возглавляла дипмиссию Финляндии в Таджикистане, Туркменистане и Узбекистане. С 2021 года занимала должность директора Департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии МИД Финляндии.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.