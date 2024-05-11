Welt: ЕС согласовал проект гарантий безопасности для Украины

Европейский союз согласовал проект по предоставлению гарантий безопасности Украине, в настоящее время Брюссель обсуждает его с Киевом. Об этом сообщает газета Welt am Sonntag со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.

По ее информации, послы 27 стран ЕС недавно согласовали 11-страничный текст, который обозначен как "конфиденциальный". Брюссель намерен предоставить гарантии не позднее начала июля. Их действие будет распространяться до момента вступления Киева в ЕС и НАТО.

"Европейский союз и его государства-члены вносят решающий вклад в обеспечение немедленной и долгосрочной безопасности и устойчивости Украины посредством военной и гражданской помощи, гуманитарной, финансовой, торговой и экономической поддержки, размещения перемещенных лиц, поддержки реформ, реконструкции и восстановления, а также посредством ограничительных мер и дипломатической поддержки", - приводит газета выдержку из документа.

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В нем отмечается, что "в случае агрессии Европейский союз и Украина намерены в течение 24 часов провести консультации относительно нужд Украины". Как подчеркивает газета, таким образом Брюссель исключил вмешательство европейских сил в конфликт на Украине, но пообещал продолжить поставки вооружений и обучение военнослужащих, оказать помощь в реформировании сектора безопасности и разминировании страны, а также сотрудничать в противодействии гибридным угрозам и кибератакам.