Кирби заявил о тактических успехах России в Донбассе

Координатор по стратегическим коммуникациям в совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США наблюдают тактические успехи России на востоке Украины.

Об этом он сказал во время онлайн-брифинга для журналистов.

«Россия добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе», — цитирует его «Известия».

Успехи России он объяснил тем, что американский конгресс слишком долго согласовывал вопрос помощи киевским властям.

Ранее сообщалось, что штурмовики Су-25 ВКС России поразили опорный пункт ВСУ.