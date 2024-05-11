В Швейцарии отказались видеть в поддержке Украины нарушение нейтралитета

МИД Швейцарии отказался считать поддержку Украины отходом от нейтралитета. На эту тему он высказался в беседе с Reuters.

Там подчеркнули, что проведение конференции по мирному урегулированию украинского конфликта по просьбе Киева также не повлияет на нейтральный статус Берна.

«Быть нейтральными не значит быть безразличными. (...) Право на нейтралитет не мешает солидарности и поддержке Украины», — заявили в МИД.

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При этом авторы материала не согласились с утверждением швейцарского министерства. Они полагают, что предстоящий саммит по Украине продемонстрирует, что «нейтральная» Швейцария все больше следует интересам Западной Европы.