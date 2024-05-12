Гвинейские военные попросили сына Кадырова обучить их стрельбе

Президент Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало посетил Россию с рабочим визитом 8-11 мая. Он был почетным гостем на параде Победы, провел переговоры с Владимиром Путиным, в Казани вместе с Рустамом Миннихановым посетил ИТ-парк, а в Чечне вместе с Рамзаном Кадыровым - Российский университет спецназа. Чечня В Чечню Умару Сисоку Эмбало прибыл 10 мая. В аэропорту Грозного его встретил Рамзан Кадыров.

В ходе визита президент Гвинеи-Бисау провел рабочую встречу с Кадыровым, посетил Российский университет спецназа (РУС), мемориальный комплекса Славы, а также принял участие в мероприятии по случаю Дня памяти и скорби в Чеченской Республике. Во время посещения РУС представитель гвинейской делегации Аладже Дина Конте, прибывший в Чечню вместе с президентом, попросил 16-летнего сына главы региона, начальника отдела обеспечения безопасности главы Чечни, куратора РУС Адама Кадырова преподать урок стрельбы для гвинейских военных, а также пригласил для совместных тренировок в Гвинею-Бисау.

"Вы теперь мой друг на всю жизнь. Я бы хотел, чтобы вы были нашим преподавателем. Я видел, как вы стреляете", - обратился Аладже Дина Конте к Адаму Кадырову.

"Хочу приехать в Российский университет спецназа для переподготовки вместе с нашими военными и прошу вас быть нашим преподавателем", - добавил Конте (цитата по ЧГТРК "Грозный").

Члены гвинейской делегации "остались под большим впечатлением от навыков владения оружием" Адама Кадырова, написал Рамзан Кадыров в Telegram-канале. По его словам, напоследок гости из Гвинеи-Бисау заверили, что будут использовать пример развития Чеченской Республики в своем государстве и построят проспект имени Ахмата-Хаджи Кадырова в своей столице. "Для тех, кто хочет дружить с нами и сотрудничать в различных сферах, наши двери всегда открыты. Россия – гостеприимная страна!" — заявил Рамзан Кадыров. Татарстан До Грозного президент Гвинеи-Бисау побывал в Казани. В сопровождении главы Татарстана Рустама Минниханова Умару Сисоку Эмбало посетил ИТ-парк и Казанский федеральный университет.

"Взаимоотношения нашей страны с Российской Федерацией имеют определенный период развития. Я с огромным удовольствием узнал, что на следующей неделе в Казани стартует замечательное событие KazanForum, которое объединяет представителей мусульманских стран и которое способствует экономическому взаимодействию между этими странами. И я с огромным восторгом приветствую эту инициативу", - заявил Эмбало после встречи с Миннихановым (цитата по "РИА Новости"). Президент Гвинеи-Бисау уверен, "что это прекрасное событие, которое пройдет в Казани, еще больше усилит взаимодействие и партнерское взаимоотношение между мусульманскими странами. Однозначно, наша страна, являясь мусульманской республикой, тоже будет присутствовать и примет участие в этом событии".

Международный экономический форум России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия – исламский мир: KazanForum" пройдет в Казани 14-19 мая. В этом году он состоится в 15-й раз, оргкомитет возглавляет Марат Хуснуллин. Переговоры с Путиным 9 мая президент Гвинеи-Бисау в качестве почетного гостя посетил в Москве парад Победы и вместе с Владимиром Путиным возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Затем лидеры двух стран провели переговоры в Екатерининском зале Большого Кремлевского дворца.

По итогам переговоров Умару Сисоку Эмбало заверил, что Россия может положиться на Гвинею-Бисау как на надежного партнера, союзнический характер отношений двух стран никогда не изменится.

"Мы были хорошими союзниками и мы рассчитываем ими оставаться. Вы можете рассчитывать на Гвинею-Бисау как на неизменного партнера - никогда это не изменится", - заявил лидер африканской республики. Он подчеркнул, что народ его страны, "находясь в братских отношениях с российским", также отмечает День Победы: "И мы помним, когда маршал Жуков участвовал во взятии Берлина и безоговорочной капитуляции Германии. Мы рады этой исторической победе Советского Союза" (цитата по ТАСС).

Обращаясь к российскому президенту, лидер Гвинеи-Бисау признался, что в его делегации присутствует много высокопоставленных представителей республики, которые ~"очень активно" прислушиваются к словам Путина~. "Есть глава генштаба и генералы - они все жили здесь какое-то время, учились здесь в академиях и других российских учебных заведениях", - пояснил Умару Сисоку Эмбало. Президент России особо отметил связи между странами, которые "основываются на давних традициях дружбы, принципах равноправия и взаимного уважения".

Он заявил, что развитие отношений с Африкой имеет для Москвы особое значение: "Особое внимание уделяем укреплению отношений со странами Африканского континента. Способствуем облегчению их долгового бремени".

В марте 2024 года Россия списала Гвинее-Бисау большую часть долга в размере $26,1 млн, остальные $940 тыс. будут реструктуризированы. Взамен на списание долга, африканская республика обязуется потратить эти деньги на финансирование проектов социального обеспечения — в первую очередь это касается доступа к электроэнергии, а также здравоохранению и образованию. При этом российские компании получат прямой доступ к конкурсным процедурам по реализации этих проектов. Россия готова увеличить количество квот на обучение для студентов из Гвинеи-Бисау. "Хочу отметить, что студенты из вашей страны продолжают обучение в Российской Федерации. Мы готовы увеличивать эти квоты", - сказал российский президент. Как рассказывал на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков, в вузах России сейчас учатся около 350 бисайцев, а всего образование в РФ получили более 5 тыс. студентов из африканской страны.