США узнали, используется ли переданная Киеву помощь по назначению

США не наблюдают признаков того, что предоставленная Украине военная помощь использовалась не по назначению, об этом говорится в докладе американской администрации для конгресса, подготовленном по итогам проверки. Согласно ему, США также не нашли доказательств ее применения в нарушении целей поставки, передает РИА Новости.

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Правительству США неизвестно о том, что оборонные статьи не были доставлены получателем от иностранного правительства и/или использованы не по назначению или в целях, несовместимых с намеченными, — следует из документа.

Ранее Госдепартамент США одобрил экстренную продажу Украине трех реактивных систем залпового огня HIMARS. Поставки обойдутся Киеву в $30 млн. Помимо самих РСЗО, они будут включать сопутствующие элементы логистики и программы поддержки. При этом покупку профинансирует Германия.

Пентагон: объем выделенной Украине помощи США превысил $51,3 млрд с 2022 года

Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил уверенность, что новая помощь Украине со стороны США говорит об успехах российских войск в зоне проведения спецоперации. Дипломат также посчитал циничным, что Белый дом принял такое решение в День Победы. По его мнению, новые поставки не повлияют на ход СВО.