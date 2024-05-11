Байден объявил о военном транше Киеву на сумму $400 млн

Джо Байден принял решение направить Киеву военную помощь в размере $400 млн, поручив Госсекретарю Энтони Блинкену проконтролировать расходование выделенных средств. Ранее представитель Госдепартамента Мэттью Миллер анонсировал передачу очередных траншей в рамках пакета помощи Украине в размере $61 млрд, утверждённого Байденом в апреле.

© ZUMA/ТАСС

По словам Миллера, в планах Вашингтона делать всё возможное, чтобы помочь Украине «встать на ноги». Однако, по мнению американских журналистов, США «инвестируют в крах Украины», поскольку она «никогда не одержит военную победу». Как полагают эксперты, Соединённые Штаты будут спонсировать киевский режим ровно до тех пор, пока им это будет выгодно.

Президент США Джо Байден распорядился направить Киеву военную помощь в размере $400 млн. Об этом говорится в сообщении, размещённом на сайте Белого дома.

«Уполномочиваю государственного секретаря (Энтони Блинкена. — RT) проконтролировать выделение Украине помощи на сумму до $400 млн в виде оборонной продукции и услуг министерства обороны, а также военного обучения и подготовки», — заявил Байден.

Впоследствии Пентагон обнародовал список вооружений, которые будут переданы киевскому режиму по распоряжению Байдена. В перечне указаны реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды для них, дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot и NASAMS, артиллерийские снаряды калибров 155 и 105 мм, ПЗРК Stinger, бронетранспортёры М113, БМП Bradley, ракеты TOW, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, стрелковое оружие и патрульные катера.

Ранее руководитель пресс-службы Госдепа США Мэттью Миллер анонсировал передачу нескольких пакетов помощи Украине из утверждённой ранее конгрессом суммы в размере $61 млрд.

«Что мы действительно можем, будучи партнёром Украины, так это продолжать оказывать ей военную и экономическую поддержку, а главное — делать всё возможное, чтобы помочь ей встать на ноги. Как вам известно, в этом направлении реализуется целый ряд мер. Средства, выделяемые в рамках пакета дополнительных (ассигнований. — RT), уже начали поступать. Могу заверить вас, что в ближайшие недели будет ещё несколько анонсов», — сообщил Миллер во время брифинга 9 мая.

Напомним, 24 апреля Джо Байден подписал закон о помощи Украине и другим союзникам США, после чего Пентагон объявил о выделении первого транша военной поддержки Киева на сумму $1 млрд.

Однако, по мнению американских журналистов, передавая средства Киеву, США «инвестируют в крах Украины», поскольку она «никогда не одержит военную победу» и не вернёт себе утраченные территории.

«Если Запад и Киев и впредь будут игнорировать реальное положение дел и цепляться за иллюзии о том, что при наличии достаточного количества времени и денег они смогут одержать в этой войне победу, риски того, что Украине в итоге предъявят условия капитуляции, станут крайне велики», — пишет издание The Hill, называя такую ситуацию «сокрушительным поражением» киевского режима.

Авторы материала приводят слова неназванных «сторонников Киева», которые считают, что новый пакет американской помощи в какой-то мере облегчит ситуацию с острейшим дефицитом боеприпасов у ВСУ, однако отмечается, что они ничего не говорят о том, как эти вливания средств и боеприпасов смогут нивелировать преимущество, которыми обладает Россия на поле боя.

«Вероятно, недавний пакет помощи позволит им (Украине. — RT) продержаться не дольше, чем до конца года. Однако на это (очередной крупный пакет помощи. — RT) Украине рассчитывать не стоит. Вашингтону потребовалось целых шесть долгих месяцев, чтобы путём долгих политических дискуссий, наконец, прийти к договорённостям по этому вопросу. Будет ли вообще в будущем рассматриваться ещё хоть один законопроект о финансировании (Украины. — RT) — неясно, не говоря уже об (одобрении. — RT) постоянных денежных вливаний на долгие годы вперёд», — считают журналисты.

По их словам, Соединённым Штатам следует сказать Владимиру Зеленскому и союзникам по НАТО правду, которая заключается в том, что Вашингтон не собирается и дальше «поддерживать заведомо обречённую на провал политику», связанную с Украиной.

Впрочем, по мнению авторов, «вне всяких сомнений», Зеленский вскоре вновь обратится к США за дополнительным финансированием.

Выход Зеленского

Стоит отметить, что обращение Зеленского не заставило себя долго ждать. 9 мая на пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Метсолой глава киевского режима обратился к западным союзником с призывом интенсифицировать поставки оружия. По его словам, когда у него будет в руках оружие, он якобы сможет остановить Россию и перехватить инициативу на поле боя.

«Там (на поле боя. — RT) действительно сложная ситуация, не первый день мы с этим живём и боремся…, максимально давим на партнёров, чтобы поставка оружия увеличилась. При увеличении поставки оружия мы сможем остановить их (ВС РФ. — RT) на востоке — там сейчас у них инициатива, это не секрет. Нам нужно их остановить, забрать инициативу в свои руки. Это можно (сделать. — RT) только когда в руках есть что-то крепкое», — сказал Зеленский, явно имея в виду западные вооружения.

При этом глава киевского режима посетовал на то, что от момента, когда конгресс США утвердил пакет помощи для Украины, до реальных поставок оружия на фронт для ВСУ могут пройти месяцы.

«Да, есть поставки, но не те объемы, которые были…одобрены. Как только они (поставки. — RT) придут, мы остановим их (ВС РФ. — RT) инициативу на востоке государства», — заявил Зеленский.

Однако в тот же день в журнале Foreign Policy появилась статья, авторы которой предлагают американским властям объяснить киевскому режиму невозможность достижения поставленных Украиной целей по возвращению утраченных территорий. По мнению FP, США необходимо «публично признать, что украинские и американские интересы не пересекаются», и способствовать переговорному процессу между Россией и Украиной.

«Сразу же после сдачи позиций»

Как отметил в разговоре с RT американист, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян, решение Байдена о передаче военной помощи Киеву в размере $400 млн, а также заявление представителя американского Госдепа Миллера о скорой передаче Киеву обещанной помощи говорит о том, что США продолжают следовать своей стратегии «по продлению агонии киевского режима».

«Вашингтон такого рода заявлениями стимулирует Киев на сопротивление. США прекрасно понимают, что Украина на самом деле уже давно проиграла это противостояние с Россией, но для Штатов очень важно продолжать эту игру, чтобы попытаться ослабить РФ», — сказал Ордуханян.

Однако эта стратегия не срабатывает, и российские войска продолжают сохранять инициативу на поле боя, констатировал аналитик.

«Неслучайно многие СМИ на Западе сообщают об активном продвижении ВС РФ на ТВД. И вполне справедливо считают, что помощь Украине транш за траншем постепенно сойдёт на нет: часть средств будет разворована, а часть неэффективно использована», — отметил Ордуханян.

По его словам, не стоит забывать также, что Госдеп, подогревая интерес общественности за счёт анонсов передачи пакетов помощи для Украины, «работает на предвыборную кампанию Джо Байдена».

«Действующий глава Белого дома не может отойти от своего проукраинского курса, потому что он сам сделал его своим основным направлением внешней политики. И смена стратегии по Украине сейчас значила бы для главы Белого дома потерю значительного числа голосов своего ядерного электората. И тогда на Байдене как на политической фигуре сразу можно было бы ставить крест», — считает Ордуханян.

Он назвал нереализуемыми планы Вашингтона сделать так, чтобы Украина смогла «встать на ноги».

«Сама формулировка звучит смешно, учитывая, что киевский режим настолько несамостоятельный, что даже зарплаты чиновникам и расходы на социальную сферу финансируют западные партнёры, и Киев этого даже не скрывает. Это абсолютный провал Украины как государства, которое не может самостоятельно обеспечить собственное функционирование», — подчеркнул Ордуханян.

Однако после президентских выборов, когда США, наконец, окончательно осознают нерелевантность украинского проекта, они «с лёгкостью могут сказать киевскому режиму «до свидания», уверен аналитик.

Но пока США какое-то время ещё будут поддерживать Украину для противодействия России, потому что им это выгодно, отметил ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

«Ставка наверняка будет сделана на то, чтобы дооснастить украинские вооружённые силы дальнобойными средствами: ракетными и артиллерийскими, которые были бы способны наносить удары по российским эшелонам с целью сорвать наступление ВС РФ. Кроме того, Киев преследует ещё одну цель: ему важно держать под угрозой атак Крым и Черноморский флот. Для этого ВСУ могут быть предоставлены ударные беспилотники, беспилотные катера дальнего радиуса действия», — предположил Ермаков в комментарии RT.

Однако, по словам замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектора общества «Знание» Евгения Семибратова, учитывая сильно выросшие цены на западные вооружения на мировом рынке, много такой техники США не смогут передать на Украину.