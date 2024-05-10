Белый дом признал успехи России на востоке Украины

Администрация Соединенных Штатов признает тактические успехи России в Донбассе и на востоке Украины. Об этом сообщил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

По его словам, такая ситуация на поле боя связана с тем, что американский Конгресс в течение примерно полугода рассматривал принятие пакета об оказании помощи Киеву.

"Как мы уже говорили ранее, многомесячная задержка Конгресса с принятием дополнительных бюджетных ассигнований [Украине] дала России преимущество, Украине потребуется время, чтобы вернуть инициативу", - утверждал Кирби.

Он отметил, что "Россия добилась тактических успехов на востоке Украины, особенно в Донбассе".

Пентагон подсчитал объем помощи Украине при Байдене

Администрация США направила в октябре прошлого года на Капитолийский холм запрос на дополнительные крупные бюджетные ассигнования в начавшемся в США 1 октября 2024 финансовом году прежде всего на оказание помощи Украине и Израилю, а также на противодействие Китаю и России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В общей сложности на эти цели исполнительная ветвь власти США во главе с президентом Джо Байденом хотела получить порядка $106 млрд. Однако Байден только в конце апреля подписал утвержденный Конгрессом пакет законопроектов о возобновлении поставок оружия Украине, Израилю и Тайваню. Объем пакета составил $95 млрд. Он включает, помимо $61 млрд для Украины, $26 млрд для Израиля, а также средства на оказание гуманитарной помощи мирному населению в зонах конфликта, в том числе в секторе Газа. Сразу после подписания главой государства этих законопроектов Пентагон объявил, что направляет Украине вооружения и технику на $1 млрд.