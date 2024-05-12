В Армении заявили, что делимитация границы с Азербайджаном проходит незаконно

Бывший генеральный секретарь армянского МИД Ваагн Меликян заявил, что процесс делимитации на суверенной территории Армении в Тавушской области необходимо охарактеризовать как незаконный и происходящий под давлением.

"Процесс делимитации на суверенной территории Армении в Тавушской области необходимо охарактеризовать как незаконный, происходящий под давлением и как продолжение капитуляции. Главное свидетельство тому - формулировка [президента Азербайджана Ильхама] Алиева о том, что "без единого выстрела под их диктовку азербайджанская сторона получает территории". При этом у нас нет никаких гарантий безопасности, и опасность новой агрессии висит над нашим народом. Однозначно, что нет реальных переговоров, процесс идет с односторонними уступками со стороны Армении. Начинать делимитацию без подписания мирного договора - это не существующий в дипломатической практике случай", - сказал Меликян на митинге оппозиционного движения "Тавуш во имя родины", который транслируется местными новостными порталами.

По мнению дипломата, при нынешних властях Армения потеряла свою субъектность и оказалась в тяжелейшей ситуации. Власти угрожают своему народу войной и обеспечивают повестку, которую диктует Азербайджан, утверждает Меликян.

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В армянском МИД 19 апреля сообщили, что специальные комиссии Армении и Азербайджана предварительно согласовали прохождение отдельных отрезков границы между восемью селами с целью приведения этих отрезков "в соответствие с юридически обоснованной межреспубликанской границей, существовавшей в Советском Союзе на момент его распада". С 20 апреля протестующие в Армении перекрывали трассы в Грузию и Иран с требованием остановить процесс делимитации и передачи Азербайджану приграничных территорий, а с 4 мая несогласные с действиями властей направились шествием из Тавушской области в Ереван.