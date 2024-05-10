Залужный отправится послом в Великобританию в конце мая

Бывший главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ), а ныне чрезвычайный и полномочный посол Украины в Великобритании Валерий Залужный отправится в Лондон в конце мая. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф" со ссылкой на источники в окружении Залужного.

"Сейчас Залужный и его семья оформляют визы. Они отправятся в Британию в конце месяца", - цитирует издание источник.

При этом в МИД Украины запросы СМИ оставили без комментариев.

Залужный был назначен послом в Великобритании 9 мая указом президента Украины Владимира Зеленского. Перед этим Залужный был уволен с военной службы по состоянию здоровья.

8 февраля президент уволил Залужного с должности главнокомандующего ВСУ и назначил на его место Александра Сырского. На тот момент украинские СМИ и аналитики называли его главным конкурентом Зеленского на выборах главы государства, если бы они были объявлены. После отставки главкома оппозиция раскритиковала решение президента, сам же Зеленский объяснил его стагнацией на фронте и необходимостью "перезагрузки генералитета".