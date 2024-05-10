СМИ узнали, почему Карл III не хочет встречаться с принцем Гарри

Накануне король Великобритании Карл III отказал в аудиенции младшему сыну – принцу Гарри. Герцог Сассекский прилетел в Лондон, чтобы выступить в соборе Святого Павла по случаю десятилетия придуманных им «Игр непобежденных». Он больше месяца пытался договориться с отцом о встрече.

News.ru пишут, что источники, близкие к королевской семье, сообщили изданию Daily Mail, по какой причине Карл не хочет видеть Гарри.

Предполагается, что королю Великобритании не нужна «драма в жизни».

«Честно говоря, Гарри и Меган — болезненный отвлекающий фактор, без которого он мог бы обойтись», приводит слова одного из инсайдеров газета.

Ранее сообщалось,что королева-консорт Камилла намерена исключить герцога Сассекского из завещания Карла III. По данным источников, мачеха обвинила принца Гарри в лицемерии, а также призвала его прекратить использовать королевскую семью для удовлетворения амбиций и пиара.