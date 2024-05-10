Аргентина запросила у Киева документы для экстрадиции Чуркина

Прокуратура Аргентины обратилась к украинским властям за документами по делу об экстрадиции россиянина Игоря Чуркина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката россиянина Кристиана Рубилара.

«Прокуратура представила свою часть и учла недостаток документов», – сказал юрист.

В январе полиция Аргентины задержала Чуркина по запросу Украины. Представители украинских правоохранительных органов заявили, что россиянин якобы обманом пытался сохранить бизнес на Украине за счет госбанка.

Позже глава консульского отдела посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталия Пустовалова рассказала, что Чуркин попросил аргентинские власти предоставить ему политическое убежище.

7 мая в Аргентине началось рассмотрение дела по экстрадиции гражданина России Чуркина на Украину. При этом адвокат россиянина отметил, что Национальная комиссия по делам беженцев Аргентины приняла к рассмотрению документы по запросу о предоставлении убежища Чуркину.