Пограничники Белоруссии нашли тела мигрантов на границе с Латвией

Белорусские пограничники обнаружили на границе с Латвией тела двух мигрантов. Об этом сообщил Следственный комитет Белоруссии.

По данным СК, утром 9 мая пограничники на границе с Латвией в Браславском районе (Витебская область) нашли тело одного иностранца в воде.

"Все свидетельствует о том, что мужчина наткнулся на латвийских наемников, которые избили его и выкинули через калитку (на границе - прим. ТАСС)", - отметили в СК.

На теле второго погибшего "следы, характерные применению электрошокера", - проинформировали там.

В СК сообщили, что на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, назначены судебно-медицинские экспертизы.

"В ходе осмотра одежды погибших установлено, что некоторые элементы одежды были произведены в Пакистане и Индии", - отметили в следственном ведомстве.

По данным Госпогранкомитета Белоруссии, всего с 2021 года белорусской стороной на границе со странами Евросоюза зафиксирована смерть 54 иностранцев, 25 из которых погибли на границе с Польшей, 9 - с Литвой и 20 - с Латвией.