Чехия объявила в розыск генерала ГРУ России

Чехия объявила в розыск генерала секретной службы ГРУ России Андрея Аверьянова, которого считает причастным к взрывам на чешских складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Об этом сообщило издание Сeske noviny.

Как утверждает чешская полиция, организацией взрывов также занимались россияне Александр Петров и Руслан Боширов.

В материале отмечается, что российская разведка якобы получила данные о работе оружейной компании Imex Group от Николая Шапошникова, который являлся ее сотрудником. Он также оформил агентам разрешения для посещения складов, пишет издание.

В Чехии случайно уничтожили секретный документ о взрывах во Врбетице

В конце апреля Чехия обвинила ГРУ Минобороны РФ в причастности к двум взрывам во Врбетице. При это Прага решила отложить расследование в связи с нехваткой значимой информации по делу, поскольку подозреваемые находятся на территории РФ, а российские власти отказались удовлетворить запросы.