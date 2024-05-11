Египет отказался от координации действий с Израилем по вопросу КПП "Рафах"

Египетские власти не намерены согласовывать свои дальнейшие действия с израильской стороной по вопросу о функционировании контрольно-пропускного пункта "Рафах", расположенного на границе с сектором Газа, по причине его недавнего захвата армией Израиля и последовавшего резкого обострения ситуации в анклаве. Об этом сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария".

По данным его источника, Египет отказался от координации с Израилем по вопросам, связанным с КПП "Рафах", "из-за беспрецедентной эскалации, причиной которой стала израильская сторона". Как указал источник, Каир считает, что "Израиль несет полную ответственность перед всеми сторонами за резкое ухудшение ситуации в Газе".

7 мая пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что израильские военные взяли под контроль палестинскую сторону пограничного перехода "Рафах" на границе сектора с Египтом. МИД Египта осудил военную операцию Израиля в палестинском городе Рафах и установление контроля над одноименным контрольно-пропускным пунктом со стороны сектора Газа. В заявлении внешнеполитического ведомства указывалось, что "эта опасная эскалация угрожает жизням более 1 млн палестинцев, зависящим от доставки помощи через КПП "Рафах", через который для лечения направляются больные и раненые жители анклава".

9 мая в Каире завершился очередной раунд переговоров об установлении в секторе Газа режима прекращения огня. Как сообщил телеканал "Аль-Кахира аль-Ихбария", стороны покинули Каир, "так и не придя к консенсусу по ряду спорных вопросов". На следующий день египетские власти заявили, что успешное посредничество Каира, которое позволило добиться прогресса в диалоге по стабилизации обстановки в Газе, никак "не мешает египетским властям заботиться о защите своей национальной безопасности всеми средствам".