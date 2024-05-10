Карлсон обвинил биолаборатории США в создании опасной инфекции

Журналист Такер Карлсон утверждает, что распространяемая клещами болезнь Лайма появилась на свет в спецлабораториях Америки. Видеоролик своей программы он опубликовал на YouTube-канале.

Эксперты, приглашенные Карлсоном, отметили, что число случаев болезни Лайма растет. Сейчас их насчитывается полмиллиона в год, в среднем заражаются 13 человек в день, пишет

АИФ.

«Болезнь Лайма не была проблемой до пика программы разработки биологического оружия в США. В середине 70-х появились три страшные болезни: артрит Лайма, пятнистая лихорадка Скалистых гор и паразиты бабезии», – сказала автор книги «Укушенный» Крис Ньюби в интервью Карлсону.

Более того, Ньюби назвала болезнь Лайма «ядерным оружием для бедных». Она решительно осудила произошедшее.

«Если мы собираемся поиграть в Бога и создать новых микробов в цыплятах, то может быть отдача. Непреднамеренные последствия».

Несколько лет назад Джастин Бибер признался, что страдает болезнью Лайма, также известной как клещевой боррелиоз. Именно из-за последствий коварного недуга артист был вынужден отменить гастроли, на время прекратить все выступления и просто попытаться спасти свое здоровье.