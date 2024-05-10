В Германии шпица Лукашенко назвали «инструментом пропаганды России»

Немецкие СМИ назвали шпица президента Белоруссии «инструментом пропаганды России»
Белый шпиц Умка президента Белоруссии Александра Лукашенко стал героем дня зарубежной прессы.
Журналист Юлиан Репке, которого издание называет «экспертом по анализу данных», в материале для немецкого таблоида Bild написал, что Лукашенко появляется на публике с Умкой, чтобы отвлечь внимание от проблем в стране.
В данной ситуации, пишет RT, песик должен был отвести внимание от «нехватки» высокопоставленных зарубежных гостей и непогоды в Москве во время торжественных мероприятий и таким образом стал «инструментом пропаганды России».
Ранее в СМИ появилось фото шпица Лукашенко на параде Победы в Москве. Умка сидел на трибунах без поводка, поскольку питомец белорусского лидера посещает мероприятия, приуроченные 9 Мая, не в первый раз.
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