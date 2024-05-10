В Германии шпица Лукашенко назвали «инструментом пропаганды России»

Белый шпиц Умка президента Белоруссии Александра Лукашенко стал героем дня зарубежной прессы.

Журналист Юлиан Репке, которого издание называет «экспертом по анализу данных», в материале для немецкого таблоида Bild написал, что Лукашенко появляется на публике с Умкой, чтобы отвлечь внимание от проблем в стране.

В данной ситуации, пишет RT, песик должен был отвести внимание от «нехватки» высокопоставленных зарубежных гостей и непогоды в Москве во время торжественных мероприятий и таким образом стал «инструментом пропаганды России».

Ранее в СМИ появилось фото шпица Лукашенко на параде Победы в Москве. Умка сидел на трибунах без поводка, поскольку питомец белорусского лидера посещает мероприятия, приуроченные 9 Мая, не в первый раз.