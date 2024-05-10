Россиянина не пустили на рейс в Прибалтику, несмотря на наличие визы

Глеб с мамой и сестрой две недели назад прилетел из Риги в Стамбул на отдых. Отец 19-летнего Глеба – гражданин Литвы, у матери и сестры вид на жительство в Литве, у самого парня — литовская виза. Последние три года он два-три раза в месяц летал к отцу через Латвию, в том числе — проверенным маршрутом из Стамбула.

Как информирует телеграм-канал SHOT, сотрудники латвийской авиакомпании airBaltic, не обращая внимания на визу Глеба и документы летевших с ним родственников, разрешили ему пройти к выходу только после того, как самолет улетел.

Как рассказал Глеб, он был не единственным пострадавшим. Из всех россиян пропустили только тех, у кого был вид на жительство в Прибалтике.

Мать и сестра не полетели без него. АirBaltic вернула им €75 —налог, который они оплатили при покупке билетов. Более 80 тысяч рублей за билеты пропали. И это не все – семье пришлось купить новые билеты из Стамбула в Калининград, чтобы оттуда попасть в Ригу.

Ранее стало известно, что уже два месяца часть россиян, покупающих билеты Turkish Airlines в Латинскую Америку, снимают

с рейсов. В авиакомпании ссылаются на правила государств въезда. Порой на вопросы о поводе к недопуску на самолет не отвечают ничего. Как указывает одна из пострадавших, в Turkish Airlines ей объяснили, что решение о недопуске принимается сторонней компанией, которая обеспечивает безопасность в аэропорту.