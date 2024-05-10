В Болгарии мэр поднял знамя РФ и включил песню "Священная война"
Мэр болгарского города Дупница Пырван Дангов в честь Дня Победы дважды поднимал на центральной площади знамя России, а также включал композицию "Священная война". Как сообщается, ему звонили из органов госбезопасности с требованием снять флаг.
Представитель местной администрации от партии прозападников "Демократическая Болгария" Николай Табаков оба раза срывал российский триколор, а после его повторного водружения даже выкинул в близлежащую мусорку.
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"Я действовал в состоянии аффекта. На площади звучала "Вставай, страна огромная", а на флагштоке перед администрацией развивалось русское знамя", - попытался оправдать свой поступок Табаков.
Данков заявил, что не видит ничего плохого в своих действиях. О случившемся уведомлена прокуратура.