$91.82+0.7098.95+0.64
Войти в почту

SCMP: Россия послала жесткий сигнал Японии, возводя сеть баз на Курилах

Российская Федерация возводить сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылая жесткий сигнал Японии из-за помощи Украине. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post.

Китайская газета рассказала о жестком сигнале России Японии
© globallookpress.com
»Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия», — заявил профессор факультета международных отношений Темпльского университета Джеймс Браун.

Издание пишет, что благодаря сети баз на Курилах Россия сможет отслеживать действия как Японии, так и США.

На Западе высказались о принадлежности Крыма

«Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии», — отмечается в публикации.

Накануне посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что власти Японии искажают историю, отодвигая на задний план неудобные темы и черные страницы прошлого страны, при этом определенные стремления рефлексии над событиями Второй мировой войны оказываются единичными.

Ранее посол заявил, что Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке.

В мире
Джеймс Браун
Республика Крым
Москва
Киев
Япония
Украина
Главные новости
Больше новостей
Газета.Ru: главные новости