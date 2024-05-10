Китайская газета рассказала о жестком сигнале России Японии

SCMP: Россия послала жесткий сигнал Японии, возводя сеть баз на Курилах
Российская Федерация возводить сеть разведывательных баз на Курильских островах, посылая жесткий сигнал Японии из-за помощи Украине. Об этом пишет китайская газета South China Morning Post.
»Москва желает продемонстрировать Японии, что у шагов, направленных на поддержку Киева, будут последствия», — заявил профессор факультета международных отношений Темпльского университета Джеймс Браун.
Издание пишет, что благодаря сети баз на Курилах Россия сможет отслеживать действия как Японии, так и США.
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«Эти базы станут глазами и ушами, направленными на север Японии», — отмечается в публикации.
Накануне посол России в Японии Николай Ноздрев заявил, что власти Японии искажают историю, отодвигая на задний план неудобные темы и черные страницы прошлого страны, при этом определенные стремления рефлексии над событиями Второй мировой войны оказываются единичными.
Ранее посол заявил, что Россия примет меры для блокирования военных угроз на Дальнем Востоке.
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