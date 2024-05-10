Президент Финляндии указал путь к миру на Украине

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что путь к миру на Украине лежит через поле боя, передает Frankfurter Allgemeine Zeitung. Он добавил, что о соглашении можно будет говорить в будущем году.

Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, которая откроет путь к соглашению. Но мы еще не достигли этого. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя, — сказал он.

Ранее Стубб уже заявлял, что продолжение боевых действий на Украине — единственный способ добиться мира в текущем конфликте. По его словам, в настоящее время мирные переговоры по завершению конфликта не могут начаться.

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Кроме того, президент Финляндии признал, что в украинском обществе присутствует усталость от конфликта. Он слишком затянулся, констатировал он.

Стубб также сообщил, что между Финляндией и Россией полностью отсутствует политический диалог. При этом он подчеркнул, что такой диалог необходим, в частности, для мирных переговоров в украинском конфликте.