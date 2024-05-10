В Пентагоне заявили о пресечении доступа России к спутникам Starlink

США, Украина и компания Илона Маска SpaceX сотрудничают, чтобы препятствовать несанкционированному доступу России к Starlink в приграничных районах, заявил помощник главы Пентагона по космической политике Джон Пламб. По его словам, которые передает Bloomberg, Вашингтон будет продолжать бороться с этой проблемой.

На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что РФ продолжит попытки искать способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи, — сказал он.

Как отмечает агентство, лицензионно использовать Starlink россиянам нельзя. Однако есть лазейка: через маркетплейсы можно купить эту систему связи и оформить подписку на европейское лицо.

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Ранее гендиректор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин заявил, что ВСУ удалось взломать терминалы Starlink, которые используют для управления дронами. По его словам, это сделано для обхода территориальных ограничений на работу устройств и их использования без абонентской платы.

В свою очередь ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин усомнился в этом. По его словам, Starlink — это самая защищенная сеть мира для внешнего вмешательства.

До этого газета The Wall Street Journal информировала, что терминалы Starlink используют ВС РФ. Издание утверждает, что в последние месяцы увеличилось число посредников, которые покупают пользовательские терминалы и отправляют их российской армии.