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На Западе высказались о принадлежности Крыма

Крым и Восточная Украина входят в зону интересов Москвы и не представляют жизненной важности для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление журналиста Гленна Гринвальда.

На Западе высказались о принадлежности Крыма
© РИА Новости
«Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. <...> Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для Украины», — заявил он.

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Журналист отметил, что такого же мнения придерживались американские лидеры Барак Обама и Дональд Трамп. При этом в свое время мысль о масштабном конфликте с Москвой из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы только усмешку.

«Реальность такова, что Украина не так уж важна для Соединенных Штатов», — указал обозреватель.
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