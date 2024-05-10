Крым и Восточная Украина входят в зону интересов Москвы и не представляют жизненной важности для Киева, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление журналиста Гленна Гринвальда.

«Очевидно, что Крым и Восточная Украина всегда будут представлять важнейший жизненный интерес для русских. <...> Но они не представляют и никогда не будут представлять собой жизненно важный интерес для Украины», — заявил он.

Журналист Карлсон высказался о позиции РФ по Крыму

Журналист отметил, что такого же мнения придерживались американские лидеры Барак Обама и Дональд Трамп. При этом в свое время мысль о масштабном конфликте с Москвой из-за Крыма и Украины вызывала у Обамы только усмешку.