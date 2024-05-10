Бывший советник Пентагона рассказал о сигнале Западу по Украине

Глава Китая Си Цзиньпин мог передать европейским странам позицию президента России Владимира Путина относительно необходимости скорейшего завершения конфликта на Украине. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

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Американец опроверг предположение о том, что китайский лидер прибыл в Европу с целью разделения НАТО. По оценке Макгрегора, блок распадется без внешнего воздействия.

«Си приехал с другой целью. Прежде всего, он пытается донести то, что говорит президент Путин. Он пытается донести правду: этот конфликт закончился. Хватит раздувать его пламя и подливать масла в огонь», — отметил Макгрегор.

Ранее глава КНР посетил Францию, где провел переговоры с президентом Эммануэлем Макроном, а также участвовал в трехсторонней встрече с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

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На встрече китайский лидер подчеркнул необходимость совместных усилий Китая, Франции и ЕС для предотвращения эскалации боевых действий на Украине и создания условий для мирных переговоров. Он выразил поддержку проведению международной мирной конференции, если она будет признана Москвой и Киевом.

Си Цзиньпин заявил, что КНР продолжит содействовать достижению мира на Украине.

До этого президент России Владимир Путин говорил, что мирный план Китая может быть взят за основу мирного урегулирования конфликта на Украине, когда к нему будут готовы Киев и западные государства.

Ранее в Европе рассказали о значении визита Путина в Китай.