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В Италии испугались слов Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине

Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о возможных изменениях в конфликте на Украине сигнализируют об отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России. Об этом сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

В Италии испугались слов Макрона и Кэмерона о конфликте на Украине
© РИА Новости

Журналисты подчеркнули, что в рамках своей регулирующей деятельности НАТО следует учитывать «красные линии», которые «нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией». Однако президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Дэвид Кэмерон предлагают нарушить эти границы.

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