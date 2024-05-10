Заявления президента Франции Эммануэля Макрона и министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о возможных изменениях в конфликте на Украине сигнализируют об отказе от осторожной стратегии НАТО в отношении России. Об этом сообщает итальянская газета IL Fatto Quotidiano.

Журналисты подчеркнули, что в рамках своей регулирующей деятельности НАТО следует учитывать «красные линии», которые «нельзя пересекать под страхом глобального столкновения с Россией». Однако президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Великобритании Дэвид Кэмерон предлагают нарушить эти границы.