В США потребовали от Украины отказаться от потерянных территорий

Администрация президента США Джо Байдена должна публично выразить свое несогласие с целями Украины по возвращению потерянных территорий, которые считаются нереалистичными. Об этом сообщает Foreign Policy.

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«Администрации следует публично объявить, что интересы Украины и Америки не совпадают и что заявленная Киевом цель по возвращению каждого дюйма территории Украины нереалистична», — говорится в материале.

В нем также отметили, что глава Штатов уделяет слишком много внимания планированию действий страны в Киеве и выделению финансов. Авторы считают, что такая стратегия рано или поздно приведет к провалу.

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В материале уточнили, что западные политики предлагают радикальные точки зрения. Кроме того, журнал добавил, что пришло время стремиться к мирным переговорам Украины и России.

Ранее в The New York Times написали, что Киев не сможет сохранить свои территории после окончания спецоперации. На данный момент для страны это считается уже «нереалистичным сценарием». Автор материала посчитал, что Украине следует интегрироваться в Европу и постараться сохранить имеющиеся территории.