В Германии задержали десять человек на мероприятиях в честь Дня Победы

Полиция ФРГ задержала десять человек на акциях, приуроченных к 9 мая. Граждане нарушили установленные правила, включающие запрет на демонстрацию связанной с Днем Победы символики, написало издание Bild.

По данным журналистов, несколько человек нарушили установленные правила на акциях в честь Дня Победы. В частности, они проносили георгиевские ленточки или оскорбляли полицейских.

«Всего задержаны 10 человек», — отметила газета.

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В свою очередь, в полиции заявили, что в целом памятные мероприятие прошли спокойно. Сотрудники правоохранительных органов зафиксировали несколько несущественных инцидентов.

Ранее в Латвии задержали шесть человек за песни о Великой Отечественной войне. Несколько дел об административном правонарушении также было заведено за ношение георгиевских ленточек, возложение цветов к местам снесенных воинских памятников.