Нетаньяху заявил, что у Израиля достаточно сил, чтобы воевать в одиночку

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сказал, что у страны достаточно сил, чтобы воевать в одиночку, если США прекратят поддержку. Об этом ранее предупреждал американской лидер Джо Байден.

В среду, 8 мая, министр обороны США Ллойд Остин подтвердил паузу в поставках оружия Израилю. Он уточнил, что речь идет об одной партии военной помощи. Позднее Байден сказал, что остановит поставки в Израиль авиабомб и артснарядов, если ЦАХАЛ расширит военную операцию в секторе Газа на южный город Рафах, чего, по его словам, пока не произошло.

Нетаньяху рассказал о разногласиях с Байденом

Нетаньяху в видеообращении к нации подчеркнул, что Израиль, если придется, будет стоять в одиночку и сражаться ногтями.

Позднее палестинское движение ХАМАС сообщило, что Израиль отверг предложение посредников о прекращении огня в Газе.

Ранее военный кабинет Израиля проголосовал за продолжение операции в Рафахе, чтобы оказать давление на ХАМАС.