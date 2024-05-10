Посол Израиля раскритиковал слова Байдена о последствиях операции в Рафахе

Публичное предупреждение американского лидера Джо Байдена о прекращении США поставок оружия Израилю в случае начала полномасштабной операции в Рафахе на юге сектора Газа было неприемлемым и могло послать неверный сигнал силам в регионе, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление израильского посла в США Майкла Герцога.

«Мы заявили администрации, что то, что мы планируем сделать, зависит не от сроков, а от ситуации, и мы показали им наши планы», — заявил он.

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Приостановка поставок вооружений «посылает неверный сигнал ХАМАС и врагам [Израиля] в регионе», — отметил он.

США и Израиль обсуждали возможный ход операции в Рафахе на протяжении нескольких недель. При этом Израиль донес до США, что не намерен «занимать городские районы без предварительной подготовки плана» эвакуации гражданского населения и его реализации.