Трамп рассказал, кто стоит за всеми судебными делами против него

Бывший американский лидер Дональд Трамп уверен, что именно нынешняя администрация США во главе с Джо Байденом координирует судебные процессы против него.

«Есть все больше доказательств, что беспрецедентное количество дел, возбужденных против меня, является охотой на ведьм, задумано и координируется Белым домом и министерством юстиции. Такой позор… Все сделано для того, чтобы незаконно помочь продажному Джо Байдену бороться со своим политическим оппонентом», - указал Трамп на своей странице в соцести Truth Social.

Трамп сравнил администрацию Байдена с гестапо

Напомним, против экс-лидера Соединенных Штатов рассматривают дело о фальсификации деловой документации. Помимо этого Дональд Трамп является фигурантом нескольких дел, в том числе о штурме Капитолия, хранении секретных документов, связях с журналисткой Элизабет Джин Кэрролл.

Ранее «Свободная Пресса» писала о том, что бывший американский президент Дональд Трамп сравнил администрацию нынешнего лидера страны с гестапо. Таким образом политик высказался, когда говорил о судебных разбирательствах против себя.