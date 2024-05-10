В США предложили не финансировать ООН, если туда войдет Палестина

Группа американских сенаторов перед обсуждением вопроса о статусе Палестины в ООН предложила законопроект о прекращении финансирования тех, кто поддерживает автономию. Об этом пишет РИА Новости.

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Инициативу поддержали 24 сенатора под руководством республиканца Джима Риша из комитета по международным отношениям, как сообщается на сайте законодателя.

По новому законопроекту "США могут прекратить помощь организациям, которые предоставляют дополнительные права и привилегии Палестинской администрации", говорится в заявлении. Представитель генсека ООН отказался комментировать проект американских сенаторов в офисе официального представителя. Чрезвычайная специальная сессия Генассамблеи ООН по вопросу принятия Палестины в состав Организации запланирована на 10 мая.

Палестина обладает статусом наблюдателя в ООН, в то время как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года. Для принятия нового государства в ООН требуется две трети голосов членов ассамблеи. Законы США в настоящее время не позволяют стране финансировать организации системы ООН, которые бы предоставляли полноправное членство стране без "международных признанных атрибутов" государственности.