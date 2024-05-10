В США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink
США, Украина и компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink. Об этом сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в беседе с агентством Bloomberg.
«На данный момент мы успешно противодействуем использованию Россией, но я уверен, что Россия продолжит попытки найти способы использовать Starlink и другие коммерческие системы связи», — подчеркнул Пламб.
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