В США заявили о пресечении несанкционированного доступа России к Starlink

США, Украина и компания SpaceX американского бизнесмена Илона Маска сотрудничают по вопросу пресечения несанкционированного использования Россией интернета от Starlink. Об этом сообщил помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб в беседе с агентством Bloomberg.

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