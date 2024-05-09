В Раде раскритиковали присвоение Залужному звания «Почетный гражданин Киева»

Депутат Верховной Рады из «Слуги народа» Марьяна Безуглая раскритиковала присвоение бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному звания «Почетный гражданин Киева». Ее слова приводит издание «Страна.ua».

Политик опубликовала в соцсетях коллаж из фотографий мэра украинской столицы Виталия Кличко, известной поэтессы Лины Костенко, которой также присвоили почетное звание, и экс-главкома.

«Об уклонисте и политической бижутерии. Позор, когда родственники легендарной личности используют старческую слабость для политических дивидендов», — подписала кадры Безуглая.

Депутат в подписи отсылает к ситуации, когда в 2005 году Костенко отказалась от звания Героя Украины, заявив: «Политической бижутерии не ношу!»

Накануне фракция «Слуга народа» покинула зал Киевского совета во время голосования за присвоение званий почетного гражданина поэтессе и бывшему главкому.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский уволил бывшего главнокомандующего ВСУ с военной службы. Занимавший этот пост с 2021 по 2024 год Залужный был уволен по состоянию здоровья. Сразу же после этого Зеленский назначил его послом Украины в Великобритании. Его кандидатура на этот пост была согласована 7 мая.