В Европе усилят контроль за санкциями против России

Финляндия, Польша и страны Балтии подписали договор об усилении контроля за соблюдением антироссийских санкций. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на таможню Финляндии.

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В пресс-релизе уточняется, что кроме Финляндии и Польши соглашение подписали Эстония, Литва и Латвия. Договор об усилении и унификации контроля ЕС за соблюдением санкций против России был заключен в Вильнюсе.

Документ предполагает общие действия в отношении обязательств, которые налагаются на производителей и экспортеров товаров. Например, представление экспортерами дополнительных данных, а также список других усилий, направленных на борьбу с уклонением от ограничений.