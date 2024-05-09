В Госдепе рассказали, когда последуют новые поставки оружия Украине

Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Соединенные Штаты направят Украине новые партии оружия и военной техники в следующие несколько недель. Об этом сообщает ТАСС.

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Таким образом он ответил на вопрос о том, когда следует ждать продолжения поставок Вашингтоном вооружений Киеву.

Миллер не стал уточнять номенклатуру новых партий оружия для нынешних украинских властей.

До этого президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на медленные и недостаточные поставки оружия Киеву.

Зеленский пообещал остановить наступление РФ

В мае бывший замначальника ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко заявил, что помощь от Запада в размере $60 млрд не поможет украинской армии сравниться с российской.

По его мнению, этих средств может хватить только для того, чтобы стабилизировать ситуацию.

В этом же месяце бывший командующий армией США в Европе, отставной генерал Бен Ходжес заявил, что если украинские власти не мобилизуют достаточное число людей, то государства НАТО в дальнейшем откажутся поставлять оружие Киеву.