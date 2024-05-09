Си Цзиньпин озвучил позицию по украинскому конфликту

Правительство Китая намерено продолжить содействовать скорейшему достижению мира на Украине. Об этом в ходе переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"Китай от начала и до конца содействовал проведению переговоров, а также намерен продолжить следовать одним путем с соответствующими сторонами и приложить позитивные усилия для скорейшего достижения мира", - приводит слова председателя КНР Центральное телевидение Китая.