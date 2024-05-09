В Латвии шесть человек задержали в связи с празднованием Дня Победы

Полиция Латвии задержала шесть человек в ряде городов страны в связи с празднованием Дня Победы. Об этом сообщил портал Delfi.

По его сведениям, трое мужчин были задержаны в городе Саласпилс за то, что "в общественном месте пели хвалебные песни" об РФ. У одного из них к одежде была прикреплена георгиевская лента. Двое были взяты под стражу в городах Даугавпилс и Резекне.

Один из "нарушителей" посетил парк Дубровина с рюкзаком с георгиевской лентой, второй возложил цветы в Резекне на месте снесенного памятника "Алеша". Еще один человек был задержан в Даугавпилсе за то, что "выбежал перед камерами журналистов и выразил мнение о президенте соседней страны". Против него возбуждено уголовное дело.

В Риге прошла акция в защиту георгиевской ленты

Согласно информации портала, по всей Латвии было зафиксировано несколько административных нарушений, связанных "с размещением цветов на местах, где находились уже демонтированные советские памятники". Кроме того, произошли "единичные случаи, когда лица использовали в публичном месте символы" или включали "хвалебные песни, посвященные войне".

Отмечается, что в поле зрения профильных служб также попал контент в соцсетях, содержащий символику, имеющую отношение ко Дню Победы, эти ситуации изучаются сотрудниками полиции.

20 апреля 2023 года Сейм Латвии утвердил новый закон о запрете отдельных публичных мероприятий 9 мая, в соответствии с которым в этот день запрещается проводить любые общественные мероприятия, за исключением торжеств по случаю Дня Европы. Страны ЕС отмечают завершение Второй мировой войны 8 мая, а 9 мая в Евросоюзе празднуется День Европы - годовщина принятия в 1950 году декларации главы МИД Франции Робера Шумана, которая считается отправной точкой процесса европейской интеграции.

В 2023 году полиция Латвии запретила возложение цветов на местах снесенных советских памятников, а также ношение георгиевских лент в общественных местах.