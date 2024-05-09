Орбан сделал важное заявление после встречи с Си Цзиньпином

Китай является столпом многополярного мир, сформировавшегося в течение последних десятилетий. С таким заявлением выступил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

В ходе пресс-конференции по итогам состоявшихся в Будапеште переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Орбан отметил, что за последнее время в мире произошли серьёзные перемены — он стал многополярным.

«Сейчас у нас многополярный мир, и столпом этого многополярного мира является Китайская Народная Республика. Она играет решающую роль в мировой политике и экономике», — цитирует Орбана ТАСС.

Также в ходе своего выступления венгерский премьер заявил, что Будапешт поддерживает мирный план КНР по урегулированию конфликта на Украине.