Названы возможные последствия протестов в Армении для Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вряд ли добровольно уйдет в отставку на фоне антиправительственных протестов в Ереване, считает политический обозреватель, эксперт Фонда стратегической культуры Андрей Арешев. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал возможные последствия для политика.

Пашинян постарается удержать власть

Пашинян, я думаю, не выполнит требования протестующих по доброй воле Андрей Арешев политолог

«Здесь, как мне кажется, все зависит от решительности протестующих и от того, насколько они организованы, насколько они будут готовы следовать целям, обозначенным священнослужителем. Я думаю, что ситуация достаточно серьезная, но давать какие-то однозначные прогнозы по тому, как она будет развиваться, я бы, конечно, не рискнул, потому что по-всякому может обернуться дело. Нельзя недооценивать силового ресурса и внешней поддержки, которая оказывается Пашиняну», — сказал политолог.

Начавшиеся протесты могут усилиться

Арешев отметил, что армяне раньше уже неоднократно выходили на акции протеста против решений Пашиняна по статусу Нагорного Карабаха, однако эти протесты не набирали серьезной силы. По его словам, сейчас в Армении достаточно и сторонников оппозиции, и тех, кто поддерживает действующую власть.

«Это движение имеет такие достаточно серьезные предпосылки и достаточно серьезные корни в армянском обществе, потому что недовольных достаточно много. В последнее время Пашинян выигрывал за счет апатии общества, за счет неверия в собственные силы и за счет отсутствия ясно выраженных альтернатив. И тут важно, сумеет ли это оформляющееся протестное движение предложить какую-либо конструктивную альтернативу тому курсу на удовлетворение всех требований Азербайджана и Турции, с которым сейчас выступает и который последовательно проводят в жизнь Пашинян и его правительство», — добавил он.

Митинги начались из-за разделения границы с Азербайджаном

Вечером 9 мая на площади Республики в Ереване начался многотысячный митинг. На улицы вышли от 18 до 20 тысяч человек, пишет Telegram-канал «Баграмян 26». Люди вышли против делимитации границы с Азербайджаном. На место стянуты силовики.

Лидер протеста глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Баграт Галстанян дал премьер-министру страны Николу Пашиняну час на то, чтобы уйти в отставку. После того, как оппозиция не получила ответа, священнослужитель заявил, что премьеру объявят импичмент. «Мы начинаем процедуру импичмента в парламенте, об этом будем вести консультации со всеми тремя парламентскими фракциями», — заявил он.

19 апреля Ереван и Баку договорились о делимитации границы. Согласно договоренностям, Армения уступила несколько сел в Тавушской области Азербайджану. Это вызвало недовольство местных жителей.